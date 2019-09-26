Сенцов признал желание крымчан жить в России

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26 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
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Украина готова мерзнуть назло Газпрому

«Нафтогаз» готовит украинцам холодную зимуФото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика

На таких самолетах происходили сражения над Балтикой во время Первой мировой войныФото: Public domain
Дата 26 сентября (13 сентября по старому стилю) 1916 года запомнилась одним из поразительных событий, связанных с российской морской авиацией. Три гидросамолета Балтийского флота совершили налет на германскую авиабазу. То, что случилось потом, могло бы обессмертить имя лейтенанта Арсения Горковенко. Но подвиг его был забыт. Что же произошло? Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов – они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Пчелы с медом не воюют

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Девочка Грета не цинична. Она просто глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае реальная борьба за экологию – это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Подробности...
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Как убить человека и сделать на этом карьеру

Андрей Манчук, политолог
Украина – не только не Россия, но и не США. Идеологически мотивированные преступления ведут здесь не в тюрьму, а во власть. Украина прочно удерживает за собой печальную репутацию глобального резервуара правого экстремизма. Подробности...

Где крутятся серьезные деньги, все решают мужчины

Илья Переседов, блогер
Я не тороплюсь умиляться появлению независимой и смелой девочки на трибуне ООН. А лучше посижу тихонечко в своем ироничном болотце и посмотрю, к каким экономическим требованиям это все приведет и кто окажется их бенефициаром. Подробности...
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    Кто такая Грета Тунберг и почему ее слушают политики

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      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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              Сенцов признал желание крымчан жить в России

                 26 сентября 2019, 16:45
              Фото: Крым. Реалии/YouTube
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее был осужден в России по статье о терроризме, признал, что в Крыму всегда были пророссийские настроения.

              Он отметил, что ориентацию Крыма на Россию чувствовал всегда. «Никогда он не был до конца украинским», – передает слова Сенцова «Страна».

              Он считает, что часть вины в этом лежит на Украине, которая проводила в Крыму не совсем правильную политику.

              «Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и так называемому «русскому миру», наоборот, не были вовремя пресечены. То есть хорошие, правильные вещи делались, но немножко насильно, официально и не с душой», – сказал Сенцов.

              По его словам, крымчанам Россия казалась более удобной и привлекательной.

              «Люди живут так, как им комфортно жить, и все. И эти все 20 с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению. Это факт», – признал режиссер.

              Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян. После возвращения он отметился скандальным заявлением о том, что вернется в Крым «только на танках».


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