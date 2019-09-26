Сенцов признал желание крымчан жить в России

Украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее был осужден в России по статье о терроризме, признал, что в Крыму всегда были пророссийские настроения.

Он отметил, что ориентацию Крыма на Россию чувствовал всегда. «Никогда он не был до конца украинским», – передает слова Сенцова «Страна».

Он считает, что часть вины в этом лежит на Украине, которая проводила в Крыму не совсем правильную политику.

«Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и так называемому «русскому миру», наоборот, не были вовремя пресечены. То есть хорошие, правильные вещи делались, но немножко насильно, официально и не с душой», – сказал Сенцов.

По его словам, крымчанам Россия казалась более удобной и привлекательной.

«Люди живут так, как им комфортно жить, и все. И эти все 20 с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению. Это факт», – признал режиссер.

Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян. После возвращения он отметился скандальным заявлением о том, что вернется в Крым «только на танках».