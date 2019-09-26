Брюссель назвал сумму поддержки Украины

В Брюсселе отреагировали на призыв Дональда Трампа к европейским странам активнее помогать Киеву, о чем президент США заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Поддержка ЕС в отношении Украины в минувшие пять лет была беспрецедентной и последовательной», – заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, отметив, что с 2014 года по линии европейских институтов Киеву были перечислены более 15 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.

Она также напомнила, что ЕС установил свой уровень финансовой поддержки, взаимодействовал с США и другими партнерами «для защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.

Косьянчич пояснила, что речь идет не только о «существенной финансовой и технической» помощи, но также и о «конкретных и скоординированных ограничительных мерах в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, российскую агрессию на востоке Украины и незаконное присвоение украинских госсредств».

Между тем, в правительстве ФРГ сообщили о финансовой помощи Украине, отметив, что с начала конфликта на востоке страны оказали финансовую помощь почти на 1,4 млрд евро, передает агентство dpa.

Так, на сотрудничество в области развития было направлено 544 млн евро, гуманитарная помощь обошлась в 110 млн евро, сумма кредитов составила 500 млн евро и еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации.

В итоге Германия стала третьей по объему помощи Украине, уступив только ЕС и США.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.

В Пентагоне сообщали, что власти США планируют дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.

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