Минюст США начал расследование о роли Украины в слежке за Трампом

Спецпрокурор США Джон Дарем изучает, какую роль Украина и другие страны сыграли в открытии контрразведывательного расследования в адрес американского президента Дональда Трампа, заявили в минюсте США.

Сообщается также, что граждане Украины уже добровольно дали показания спецпрокурору Дарему, который изучает обстоятельства начала слежки за Трампом в 2016 году, передает ТАСС.

Ранее в среду была опубликована стенограмма разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из нее следовало, что американский президент просил Зеленского помочь выяснить обстоятельства появления в США утверждений о его связи с Россией.