Колокольцев призвал бизнесменов перестать кошмарить друг друга руками полицейских

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев обратился к Торгово-промышленной палате из-за частых случаев обращения в полицию предпринимателей, которые пытаются использовать правоохранительные органы в решении гражданских споров.

«На заседании правительственной комиссии в понедельник я обратился к заместителю председателя Торгово-промышленной палаты, чтобы использовать эту уважаемую площадку и обратиться к представителям бизнеса», – сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД, передает РИА «Новости».

Он назвал необходимым, чтобы «бизнесмены прекратили кошмарить бизнесменов руками сотрудников органов правопорядка», уточнив, что в первую очередь это касается вопросов возврата кредитов.

«Получается, что сегодня требуют возбудить дело, завтра требуют погасить свои кредиты, а это дело прекратить, все шишки ложатся на плечи сотрудников внутренних дел», – заявил Колокольцев.

Кроме того, начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев отметил, что подобные обращения предпринимателей к сотрудникам службы участковых мешают им выполнять свои прямые обязанности.

«Необходимо посмотреть и проанализировать, почему сотрудники полиции, в основном участковые, занимаются заявлениями, которые имеют гражданско-правовой характер. Таких материалов у нас фактически половина, и это однозначно несвойственная для нас функция, на которую очень большой объем наших усилий растрачивается», – заявил Валяев.