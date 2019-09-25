ЦИК признал неудовлетворительной работу избиркома Петербурга

Центризбирком признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании комиссии.

Глава ведомства Элла Памфилова заявила на заседании, что «на основе нашего предварительного анализа следует констатировать, что существующая избирательная система Санкт-Петербурга, включающая в себя избирательные комиссии муниципальных образований, не эффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК», передает ТАСС.

Она также указала, что считает: значительная часть нынешнего состава избирательной комиссии Санкт-Петербурга должна уйти в отставку. При этом она выступила против вынесения недоверия председателю горизбиркома Виктору Миненко, хотя для этого и имеются основания. Памфилова пояснила, что у Миненко есть полномочия и обязанности «сделать все возможное для оздоровления ситуации» в избирательной системе Петербурга.

Отмечается, что соответствующий вопрос на заседании ЦИК, где обсуждаются итоги муниципальных выборов в Петербурге, поднял член ЦИК Александр Кинев. В составе рабочей группы он разбирал ситуацию, сложившуюся на местных выборах в городе.

Памфилова заявила также, что в петербургском горизбиркоме есть немало людей, которые могли бы уйти в отставку.

«Было бы замечательно если бы досрочно люди ушли, дали возможность прийти новым людям», – предположила она.

Напомним, во вторник Санкт-Петербургская избирательная комиссия подвела окончательные итоги муниципальных выборов.

Избрано 1 тыс. 560 муниципальных депутатов, из них 959 избранных (61,5%) выдвинуты партией «Единая Россия», 259 (16,6%) – в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) – партией «Справедливая Россия», 72 (4,6%) – КПРФ, еще 31 (2%) – ЛДПР.

Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии «Яблоко» (5,2%) и 42 представителя Партии Роста (2,7%).

Ранее стало известно, что ЦИК собрался признать неудовлетворительной работу избиркома Петербурга.

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