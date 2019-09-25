Климкин заявил о новой роли Украины в истории США

Причастность Украины к началу процедуры импичмента президента США Дональда Трампа – «не очень веселая перспектива», но теперь все знают, «на что способна Украина», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива», – написал Климкин в Twitter.

При этом он отметил, что теперь все понимают, «на что способна Украина».

Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25. 2019

Между тем историю с обнародованием разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским Климкин посчитал «интересной, но противоречивой».

«Интересный, хотя очень противоречив кейс обнародования разговора Трамп-Зеленский. Неплохо бы почитать еще Трамп-Путин. Много бы узнали», – подчеркнул экс-глава МИД.

Цікавий,хоча дуже контроверсійний кейс оприлюднення розмови Трамп-Зеленський.Непогано б почитати ще Трамп-Путін.Багато б дізнались.Interesting,yet very controversial case of releasing transcript Trump-Zelensky,would be great to read those with Putin too,sure we would learn a lot — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24. 2019

Ранее в среду Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа, которую уже поддержала Хилари Клинтон.

Напомним, сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор Трампа с одним из иностранных лидеров. СМИ сообщили, что Трамп якобы настойчиво требовал от президента Украины Владимира Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с кандидатом в президенты США демократом Джо Байденом и его сыном.

После этого Зеленский назвал единственного человека, который может надавить на него.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроена процедура импичмента президента США.

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