Зеленский назвал способного надавить на него человека

Украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему шесть лет», – ответил Зеленский на вопрос телеканала «Россия». Видео в своем Telegram-канале выложила телеведущая Ольга Скабеева.

Ранее в среду спикер Палаты представителей Ненси Пелоси заявила, что Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа, которую уже поддержала Хилари Клинтон.

Напомним, сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор Трампа с одним из иностранных лидеров. СМИ сообщили, что Трамп якобы настойчиво требовал от президента Украины Владимира Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с кандидатом в президенты США демократом Джо Байденом и его сыном.

Президент США обвинил сына Байдена в том, что тот принимал средства от Украины и от Китая.

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