Минздрав дал советы по осеннему питанию

Употребление свежих овощей и фруктов поможет поддержать иммунитет осенью, заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Тутельян посоветовал есть оставшиеся после летнего сезона овощи и фрукты в свежем виде, а консервированные и замороженные предложил оставить на зиму. Диетолог также отметил необходимость приема витаминно-минеральных комплексов и посоветовал не переедать, и активно заниматься спортом.

«Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше», – передает RT слова Тутельяна.

Он отметил, что мужчине необходимо потреблять около 2 тыс. калорий в день, а женщине около 1,8 тыс. калорий.

Напомним, ранее в сентябре диетологи назвали ночные перекусы полезными.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД