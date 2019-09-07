Диетологи назвали ночные перекусы полезными

Диетологи назвали продукты, которые полезно есть перед сном. Специалисты считают, что желающим похудеть не стоит ложиться спать с пустым желудком.

Эксперты пришли к выводу, что утолять ночной голод правильной едой полезно для людей, придерживающихся диеты и больных диабетом, передает портал Food.news.

Поздним вечером лучше всего перекусить нежирной белковой пищей, считают врачи. Именно она помогает стабилизировать уровень сахара в крови в ночное время. Это могут быть, к примеру, яйца вкрутую, йогурт без сахара, морковь, огурцы, миндаль и грецкие орехи.

Тем, кто собирается сбросить вес, специалисты посоветовали съедать вечером мясной или рыбный стейк весом 80 граммов с овощами.

Ранее главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания. По его словам, следуя этим правилам, можно решить проблему избыточного потребления калорий жителями России.