Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания

Проблему избыточного потребления калорий жителями России, а в впоследствии и ожирения, можно решить следуя всего двум правилам здорового питания, сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

«Нужно знать законы науки о питании, нужно их соблюдать и стремиться к этому. Первый – закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма», – приводит его слова ТАСС.

То есть нужно тратить столько же, сколько ешь, «не больше и не меньше». «Если больше, это избыточная масса тела, а потом – ожирение. Поэтому у нас сейчас 50% населения имеют избыточную массу тела», – объяснил Тутельян.

По его словам, россияне избыточно потребляют насыщенные жиры, углеводы и недостаточно едят фруктов и овощей.

Согласно второму закону, человеческий организм должен получать достаточное количество биологически активных веществ: витаминов и минералов. «Мы должны получить из пищи, из рациона, порядка 170 химических соединений. Так как сейчас мы должны сокращать объем рациона, то часто бывает жизненно важных пищевых веществ не хватает. Мы недополучаем витаминов, значит, надо витаминно-минеральные комплексы принимать», – пояснил диетолог.

Ранее Тутельян говорил, что россиянам необходимо на протяжении всей жизни принимать витамины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД