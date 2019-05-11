Главный диетолог дал совет россиянам на всю жизнь

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян уверен, что россиянам необходимо на протяжении всей жизни принимать витамины.

«Пить витамины нужно на протяжении всей жизни. К сожалению, у нас люди к этому не приучены», – сказал диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью «Интерфаксу». Он рассказал, что сам каждое утро принимает одну таблетку витаминов, а также Омега-3 в виде рыбьего жира.

Тутельян отметил, что в Японии ежедневно употребляют биологически-активные добавки около 89% людей, в Европе – 80%, в Америке – 83-84%.

«А у нас кто-то говорит 20%, кто-то 30%. А на самом деле, наверное, процентов 5-7 людей принимают витамины регулярно, не больше», – сказал диетолог.

Виктор Тутельян напомнил, что у большинства россиян наблюдается сочетанный дефицит витаминов, отметив, что для женщин в период беременности и кормления потребность в витаминах особенно высока.

«Поэтому пейте любые витамины, какие вам по карману. Читайте инструкции, соблюдайте рекомендации, советуйтесь с врачом», – заключил диетолог, добавив, что все витамины «разливаются из двух бочек».

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