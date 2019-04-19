ВОЗ дала советы россиянам по поводу антибиотиков

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали россиян не принимать антибиотики «для профилактики» и не запивать лекарства водкой.

Директор секретариата ВОЗ по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что «в ряде стран нет хорошо обученных провизоров и докторов»; однако «Россия развитая страна», и «важно, чтобы было законодательство, согласно которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта», передает РИА «Новости».

При этом «в ряде государств даже при таком законодательстве вы можете пойти в аптеку и всегда получить лекарство. Но так не должно быть».

По словам Шпренгера, государства должны уделять больше внимания информированию людей о том, что антибиотики можно принимать только по рецепту врача и строго следовать совету медиков.

В частности, нельзя пить антибиотики для профилактики, «это ужасно плохая идея».

«В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики. Потому что там грязь, и ничего нет. Но в хорошо развитых странах, таких как Россия, вы не должны давать антибиотики в качестве профилактики», – добавил он.

С ним согласился и руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг.

«К сожалению, антибиотики используются как замена качественной гигиене. Но принимать их в малых дозах долгое время – это очень плохая идея. Малые дозы убьют только нормальные бактерии, но не те, которые немного устойчивы или более устойчивы. И бактерии начнут эволюционировать в сторону сильнейших выживших», – подчеркнул эксперт.

Ло Фо Вонг напомнил, что в Евросоюзе запретили подобную практику в сельском хозяйстве – там фермеры добавляли малые дозы антибиотиков в семена, чтобы убить в них инфекцию и заставить быстрее расти.

Он указал, что «антибиотики – это не витамины и не БАДы». Так, «было зарегистрировано, что те дети, которые получают антибиотики, когда это не является необходимым, могут затем страдать от ожирения. Потому что антибиотики меняли флору их кишечника».

Кроме того, Ло Фо Вонг призвал не запивать лекарства водкой или любым другим алкоголем.

«Это не стоит делать, вне зависимости от того, о каком лекарстве идет речь. Я не знаю про исследования о влиянии алкоголя или водки на антибиотики, но общее правило заключается в том, что лекарство с алкоголем нельзя смешивать», – заявил он.