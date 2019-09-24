Владельцам беспилотников дали срок на регистрацию

В течение 30 дней владельцы легких беспилотников должны поставить их на учет в Росавиации. Об этом сообщил начальник управления безопасности полетов ведомства Сергей Мастеров.

«По постановлению (правительства) 658, которое утвердило правила учета беспилотников, установлены следующие временные интервалы, когда надо регистрировать воздушные суда: воздушные суда, которые были уже в России, были куплены до вступления в силу правила учета - заявления должны быть поданы в течение 30 дней. Воздушные суда, которые ввезены в Россию уже после вступления, а также изготовлены в России самостоятельно - должны подать заявление в течение 10 дней», - приводит слова Мастерова ТАСС .

С 27 сентября беспилотники весом от 0,25 до 30 кг будут обязательно ставить на учет в Росавиации. Заявление в ведомство необходимо подать в десятидневный срок после покупки или ввоза дрона в страну. Тем, у кого уже имеется беспилотники, необходимо зарегистрировать их в течение месяца со дня вступления правил в силу.

Мастеров сказал, что сейчас в России порядка 500 тыс. таких аппаратов. Информация о правилах подачи заявления будет размещена на сайте Росавиации.

«Санкций (за непостановку дрона на учет) никаких пока не предусмотрено. Санкции будут предусмотрены, когда все сроки закончатся, а воздушное судно поднимется в воздух незарегестрированным», - отметил Мастеров.

Незаконный запуск дрона карается штрафом до 50 тыс. рублей.

Ранее, сообщалось что в России может появиться профессия «пилота» дронов.