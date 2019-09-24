Производитель прокомментировал проблему с перегрузками «Суперджетов»

Перегрузки «Суперджетов» в аэропорту Нового Уренгоя не превышают нормы, однако это требует повышенного внимания к качеству покрытия, сообщили в пресс-службе производителя самолетов «Гражданские самлеты Сухого» (ГСС).

Аэропорт Нового Уренгоя и авиакомпания «Ямал» сообщили о семи случаях повышения перегрузок на шасси «Суперджетов» при взлетах и посадках, передает РИА «Новости».

По этим данным, перегрузки не превышали критический уровень, который установил производитель. Осмотр ВПП независимыми специалистами и надзорными органами показал, что искусственное покрытие полосы соответствует регламентам, на нем отсутствуют существенные дефекты.

«Все упомянутые перегрузки не превышают заявленные ограничения, но, безусловно, требуют более пристального внимания к качеству покрытия», – сказали в ГСС.

Там добавили, что проблема может быть связана с наездом на неровность на ВПП.

Рекомендации и планы по устранению проблемы находятся в компетенции аэропорта, подчеркнули в ГСС, но производитель готов оказать любое содействие, отметили в компании.

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя создали рабочую группу, в нее планируется включить представителей ГСС.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти ребрендинг в связи с серией проблем, в том числе из-за катастрофы самолета в Шереметьево.

Газета ВЗГЛЯД писала, какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.