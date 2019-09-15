Ростех заявил о возможности ребрендинга «Суперджета»

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти ребрендинг в связи с серией проблем, в том числе из-за катастрофы самолета в Шереметьево.

«Что касается ребрендинга – может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название», – передает слова Чемезова РБК.

Он добавил, что у «Суперджета» есть «детские болезни», которые со временем будут отработаны. Однако, заметил Чемезов, для уверенной работы нужен спрос.

Глава Ростеха рассказал, что «Аэрофлот» предъявляет претензии к сервисному обслуживанию SSJ-100.

«Это предмет солидарной ответственности, огромная роль тут принадлежит самой авиакомпании. Boeing или Airbus же не приезжают и не ремонтируют свои самолеты – есть отдельные компании, которые занимаются текущим обслуживанием парка, это отдельная рыночная ниша… В «Аэрофлоте» считают, что за все должен отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь – создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты», – сказал Чемезов.

Газета ВЗГЛЯД писала, какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.