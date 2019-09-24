В Кремле рассказали, как наблюдают за «внутриамериканскими трениями»

Кремль наблюдает за «внутриамериканскими трениями», однако комментировать ситуацию не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, следит ли Кремль за развитием дискуссии в США между демократами и республиканцами в части Украины, что существует нюанс: «Кремль не следит, а наблюдает за очередной серией вот этих вот внутриполитических, внутриамериканских трений», передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что мы вправе как-то комментировать историю с Украиной между Вашингтоном и Киевом, и мы не собираемся этого делать», – добавил он.

Однако «когда речь заходила о России, то, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях и тому подобное».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Этому предшествовал скандал – американского лидера Дональда Трампа обвинили в шантаже Зеленского. Также ему пригрозили за это импичментом.

Так, президент США обвинил сына экс-вице-президента США Джо Байдена в том, что тот принимал средства от Украины и от Китая. В сентябре СМИ сообщили, что глава Белого дома якобы добивался от украинского лидера сотрудничества в проведении расследования, касающегося Байдена.

До этого сообщалось, что Трамп может заблокировать военную помощь Украине.

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