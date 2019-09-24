Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщил президентский офис.

В Telegram-канале офиса президента сообщается, что Зеленский выступит на общих дебатах сессии ГА ООН. Кроме того, он планирует принять участие «в саммите по Целям устойчивого развития».

В Нью-Йорке Зеленский намерен провести несколько двусторонних встреч с руководством других стран, в том числе с главой американского государства Дональдом Трампом.

Также запланирована встреча президента Украины с представителями американского бизнеса и украинской общины в США.

Напомним, президенты Украины и США должны были встретиться в сентябре в Варшаве, но Трамп отменил визит в Польшу. Нынешней встрече предшествовал скандал – Трампа обвинили в шантаже Зеленского.

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