Зеленский получил второй шанс на встречу с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому предстоит встреча с главой американского государства Дональдом Трампом.

Пресс-служба Пенса сообщила, что вице-президент США обсудил с Зеленским предстоящую встречу лидеров двух стран, которая пройдет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Встреча состоится на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Пенс подтвердил, что его страна привержена «суверенитету и территориальной целостности Украины». Кроме того, он завил, что высоко оценил планы нового руководства Украины по борьбе с коррупцией.

Напомним, первая встреча Трампа с Зеленским должна была состояться в сентябре в Варшаве, но американский президент отменил свой визит в Польшу.

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