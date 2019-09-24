Египет объяснил нестабильность на Ближнем Востоке стремлением ислама к власти

Пока политический ислам пытается получить власть, нестабильность на Ближнем Востоке победить не удастся, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси своему американскому коллеге Дональду Трампу в Нью-Йорке.

Ас-Сиси подчеркнул, что его страна, которой исламисты руководили «один год», «не примет снова» власть политического ислама, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».