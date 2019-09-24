Сенатор открыл стрельбу на выборах премьера Гаити, ранен сотрудник AP

Два человека, включая фотографа Associated Press, оказались ранены в результате стрельбы в Сенате Гаити.

Стрельба произошла, когда Сенат голосовал по кандидатуре главы правительства Фрица Уильяма Мишеля, передает ТАСС со ссылкой на Haiti Libre.

Огонь открыл один из членов Сената Жан-Мари Ральф Фетье. Стрельба велась из пистолета.

Сенатор пояснил, что «защищался от нескольких демонстрантов, которые ворвались в здание парламента».

Ранение также получил сотрудник аппарата Сената. Оба пострадавших госпитализированы, их жизни находятся вне опасности.

В результате стрельбы церемония вступления премьера в должность оказалась сорвана.

Напомним, Гаити, которая является беднейшей страной Западного полушария, уже полгода существует без утвержденного правительства.

В марте парламент Гаити отправил правительство страны в отставку.

При попытках утвердить кабмин оппозиция устраивает погромы и потасовки.