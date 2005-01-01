Парламент Гаити отправил правительство страны в отставку

Палата депутатов Гаити проголосовала за отставку премьера страны Жан-Анри Сеана и всего кабинета министров, сообщил новостной портал «Аити либр».

За отставку председателя правительства Гаити выступили 93 депутата, шесть парламентариев оказались против, трое воздержались, передает ТАСС.

«Уведомление о решении парламента будет направлено президенту республики. Новый премьер-министр должен быть назначен в результате консультаций между главой государства и парламентом», – сообщил спикера Палаты депутатов Гари Бодо.

Причиной негативной оценки деятельности премьера стала его неспособность улучшить жилищные условия и экономическое положение населения в течение шести месяцев с момента назначения на пост.

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, – беднейшее государство Западного полушария. В начале февраля в республике начались массовые акции протеста, участники которых потребовали отставки президента страны Жовенеля Моиза, обвинив власти в росте инфляции, коррумпированности и ухудшении экономической ситуации.

В ходе одной их таких акций протестующие сожгли американский флаг и обратились к России за помощью. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему жители карибской республики вдруг вспомнили про Россию.