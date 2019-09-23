На Украине предложили принудить Россию к установлению границы в Азовском море

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило провести «принудительную переговорную процедуру» с Россией по установлению границы на море.

Об этом заявил глава ведомства Александр Щипцов, его сообщение приводится на сайте «Госгидрографии».

«С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы», – сказал Щипцов.

По данным ведомства, в 2003 году между государствами был заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, по нему Азовское море разграничивается специальным соглашением.

«Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует», – отметили в Госгидрографии.

Ведомство добавило, что без установления границы Украина не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет, реализовывать право в пределах исключительной морской экономической зоны или континентального шельфа и легально использовать морские природные ресурсы.

В июне МИД России заявлял, что претензии Киева относительно прав в Черном, Азовском море и Керченском проливе не подпадают под юрисдикцию международного арбитража в Гааге и должны быть отклонены этим органом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.