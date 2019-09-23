Пожилой турист из России утонул в Средиземном море

На Кипре умер 67-летний турист из России, сообщают СМИ.

Издание Phileleftheros сообщает, что «туриста в бессознательном состоянии» увидели «в воде на пляже в Протарасе». Спасатели вытащили его на берег, мужчина был «без сознания». На машине скорой помощи туриста доставили в больницу, где медики «констатировали его смерть».

В воскресенье на другом курорте поблизости от Протараса утонул 80-летний турист из Австрии, передает ТАСС.

Напомним, в тот же день российский турист погиб при падении с балкона в Таиланде.