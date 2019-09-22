Российский турист погиб при падении с балкона в Таиланде

В одном из отелей таиландского курортного города Паттайя погиб россиянин, который упал с балкона четвертого этажа, сообщил портал Pattaya Now.

Информация об этом поступила в воскресенье утром. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели, прибывшие по вызову, обнаружили тело мужчины лицом вниз на земле, передает ТАСС.

Он умер до приезда сотрудников экстренных служб от множественных травм. Полицейские установили, что погибший являлся гражданином России, 35-летним Алексеем Заболоцких, который приехал в Паттайю заниматься боксом.

В ночь накануне гибели Заболоцких, по данным местных СМИ, употреблял алкоголь с местными друзьями. Утром он вышел на балкон, откуда внезапно сорвался.