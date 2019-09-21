Автобус с россиянами перевернулся в Турции

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье.

По данным телеканала CNN Turk, автобус перевернулся в районе Аксу. В результате инцидента пострадали 16 человек, среди них 14 россиян, передает РИА «Новости».

Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным Ассоциации туроператоров России, туристы ехали в аэропорт.

Ранее сообщалось, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян. В том числе участились случаи ДТП с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах.