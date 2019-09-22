Mercedes белгородского депутата сбил ребенка

В Губкине Белгородской области Mercedes, который принадлежит депутату областной думы, на большой скорости сбил 9-летнего мальчика, ребенка доставили в больницу с травмой головы.

В соцсетях утверждают, что иномарка принадлежит депутату областной думы Олегу Михайлову. «Водитель гнал на такой бешеной скорости, сбил парня на зебре, даже не остановился», – приводит РЕН-ТВ слова очевидцев.

Кто находился за рулем иномарки, пока неизвестно.