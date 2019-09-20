Киев объяснил отказ согласовать «формулу Штайнмайера» в Минске

Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла письменно согласовать «формулу Штайнмайера» из-за технического недоразумения, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, в среду должны были подписать текст «формулы Штайнмайера», но «возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе».

«Это не задача ни «нормандской четверки», ни МИД – это задача передана трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались», – заявил Пристайко в интервью изданию «Европейская правда».

Он также добавил, что подписание текста является одним из условий перед «нормандским саммитом».

«Второе условие – мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде «выработки четких формулировок для заявления лидеров», – отметил Пристайко.

«Формула Штайнмайера» представляет собой механизм предоставления оговоренного Минскими соглашениями особого статуса Донбассу.

Ранее СМИ сообщили, что делегация Украины в Минске проигнорировала указания президента Украины Владимира Зеленского, не стала подписывать «формулу Штайнмайера».

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что таким образом поставлен под угрозу саммит «нормандской четверки». В Кремле указали, что это противоречит прежним договоренностям.

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