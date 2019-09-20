Фото Гуайдо с членами наркокартеля опубликовали в Венесуэле

Генеральная прокуратура Венесуэлы обнародовала новые фото лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо с членами наркокартела «Растрохос», действующей в Колумбии, сообщил глава ведомства Тарек Вильям Сааб.

«Человек на этой фотографии – гражданин Колумбии по прозвищу Менор. Товарищи по военизированной группировке наркоторговцев «Растрохос» пытались найти его, чтобы убить, но не смогли и убили его родителей и родных. Гипотеза следствия в том, убийства совершены, чтобы заставить его молчать о связи Гуайдо с «Растрохос», – передает ТАСС слова Сааба.

На показанных ведомством фотографиях Гуайдо находится вместе с одним из предполагаемых главарей ячеек банды, ответственных за похищение людей на территории венесуэльского штата Тачира.

Неделю назад ведомство начало расследование в отношении Гуайдо по подозрению в связях с колумбийской бандой.

Как отметил Сааб, колумбийская полиция подтвердила, что на снимках изображены одни из главарей банды, кроме того, имеются данные о том, что «Растрохос» помогли Гуайдо пересечь границу в феврале, чтобы он мог посетить колумбийский город Кукута, несмотря запрет на выезд из страны.

Напомним, политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в поддержку законного венесуэльского лидера.

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