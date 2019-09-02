Турецкие медики признали изъятие органов у умершей 16-летней россиянки

Медики из турецкой клиники действительно изъяли некоторые внутренние органы из тела умершей в Турции 16-летней Софьи Ланшаковой. Местные власти утверждают, что это сделано для установления полной картины произошедшего.

В управлении здравоохранения турецкой Антальи заявили, что необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, однако спасти девушку не удалось. Врачи также заметили у девушки большое скопление в животе, поэтому изъяли для проведения судебно-медицинской экспертизы матку и яичники из тела, сообщает ТВК.

«Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства. При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведенного областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи», – заявил региональный директор по здравоохранению Унал Хюлюр.

Турецкая сторона также назвала «не отражающими правду» российские публикации на эту тему.

В российском консульстве в Турции говорили, что у семьи Софьи Ланшаковой не было страховки. Выяснилось, что после первой остановки сердца врачи решили отправить девушку в более оснащенную больницу в Анталье бортом санавиации, однако из-за законодательства Турции предоставить воздушное судно оказалось невозможно даже за счет родителей.

Также консул России сообщил, что местные законы разрешают изымать образцы отдельных органов для проведения углубленного токсикологического и гистопатологического анализа.

Мать Софьи рассказала, что родные сразу вошли в реанимационную палату после смерти девушки. Они увидели небольшое свежее пятнышко крови на простыне, которой было укрыто тело. После этого и появились подозрения, что у девушки изъяли внутренние органы, сообщает RT.

Директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» в Анталье Нуртач Ары заявлял, что сведения об изъятии внутренних органов у 16-летней россиянки являются клеветой.

Напомним, Следственный комитет ранее начал проверку сообщений об изъятии органов у умершей в Турции россиянки, о чем заявляли ее родители.