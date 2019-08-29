Турецкая клиника ответила на обвинения в изъятии органов у россиянки

Сведения об изъятии внутренних органов у 16-летней россиянки в турецкой клинике «Яшам хастанеси» в Анталье являются клеветой, заявила директор учреждения Нуртач Ары.

«Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», – пояснила глава клиники, передает РИА «Новости».

В учреждении заявили, что готовы обратиться в суд для защиты своей репутации.

Нуртач Ары отметила, что мать пыталась лечить у 16-летней россиянки приступ острого аппендицита активированным углем, в то время как девушка нуждалась в срочной операции.

Напомним, Следственный комитет ранее начал проверку сообщений об изъятии органов у умершей в Турции россиянки.