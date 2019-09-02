Украинских радикалов собрались лишить финансирования

Новые украинские власти собираются сократить влияние радикалов в стране. Так, после назначения на пост главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова нацбатальоны, находившиеся на содержании у ведомства, перестали получать финансирование, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

Источники заявили, что у команды Зеленского есть намерение сократить влияние радикалов, и это было одним из условий, по которому Арсен Аваков, контролирующий ряд организаций, сохранил пост главы МВД, сообщает «Страна».

Названы также причины, по которым он остался министром. Во-первых, учтен его контроль нескольких десятков депутатов-самовыдвиженцев. Их голоса важны при голосовании за изменение Конституции – нужно 300 голосов.

Во-вторых, тесная связь Авакова с Коломойским, который не хотел видеть на посту главы МВД незнакомого человека.

Министру также поставили условие зачистки уличных радикалов, подконтрольных экс-президенту Украины Петру Порошенко, чтобы тот не мог использовать их в уличных акциях против нынешнего главы страны.

Еще одно условие – Аваков не должен препятствовать выходу из своего подчинения Нацгвардии и передачи ее под начало президента. Это в том числе нацбатальон «Азов» (запрещен в России), который пользовался особым покровительством Авакова.

В ближайшее время, по данным источников, Рада должна принять закон, по которому Нацгвардия Украины выводится из системы МВД и передается президенту.

Региональные и столичные радикалы получали финансирование не только из рук кураторов в СБУ, но и от других ведомств, в том числе от министерства молодежи и спорта.

Сейчас украинские силовые структуры находятся на распутье в отношении с радикалами, отмечает портал.

Напомним, Аваков сохранил свой пост в правительстве Украины при новом президенте и новой Раде. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, что показывает это назначение.