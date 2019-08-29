Аваков утвержден главой МВД Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил сохранить в новом правительстве страны главу МВД Арсена Авакова и министра финансов Оксану Маркарову. Верховная рада приняла его кандидатуру.

«На должность главы министра я предлагаю назначить Оксану Маркарову… на должность главы МВД Арсена Авакова – человека, который много сделал для того, чтобы Украина осталась в тех границах, которые есть сейчас», – передает слова Гончарука РИА «Новости».

Парламентарии утвердили их назначение.

Ранее депутаты Рады утвердили премьером Гончарука, министром обороны – Андрея Загороднюка, министром иностранных дел – Вадима Пристайко. Спикером Рады стал Дмитрий Разумков.

Перед этим появились сведения, что Авакова решили оставить в кабмине якобы в связи с намерением экс-главы Украины Петра Порошенко устроить госпереворот.