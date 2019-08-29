Порошенко заподозрили в подготовке госпереворота

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая заявила, что Арсена Авакова решили оставить на посту главы МВД Украины, так как экс-президент Петр Порошенко якобы готовит переворот.

В ходе заседания Верховной рады Богуцкая написала в мессенджере сообщение, которое прочитали и сфотографировали журналисты «Страны».

«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», – написала она (орфография и пунктуация автора сохранена).

В сообщении говорится, что в четверг, скорее всего, депутаты снимут неприкосновенность, но министра МВД оставят.

«Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», – написала она.

Ранее стало известно, что Аваков останется на своем посту в новом составе правительства.

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