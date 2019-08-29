Определилась судьба Авакова в новом кабмине Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков останется на своем посту в новом составе правительства, которое сформируют в четверг, сообщают СМИ.

«На (заседании) фракции «Слуги народа» депутатам сказали, что Аваков остается министром. Это был наиболее дискуссионный вопрос», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Информацию об этом подтвердило издание «Левый берег».

«Арсен Аваков может остаться в новом кабинете министров как «временный министр». Такое предложение прозвучало на заседании фракции «Слуга народа» в четверг. У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства», – сообщил источник LB.ua.

В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский провел встречу за закрытыми дверями и без телефонов с избранными депутатами от партии «Слуга народа». Он призвал их не забывать, что они принесли присягу народу Украины.

Напомним, в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента Владимира Зеленского.

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