Назначен новый премьер Украины

Премьер-министром Украины стал замглавы офиса президента Алексей Гончарук, решение на этот счет приняла в четверг Верховная рада.

За его назначение проголосовали 290 депутатов при минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

В четверг на Украине начала работу Верховная рада нового созыва. Большинство в Раде составили депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». Спикером стал Дмитрий Разумков.

Прежнее правительство Украины сложило полномочия в четверг днем.

На пост премьера Зеленский предложил кандидатуру Алексея Гончарука.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что значит выбор Гончарука Зеленским.