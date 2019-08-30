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30 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
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Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись во Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
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«Палач» Аваков раскрыл главный страх «шута» Зеленского

Для неопытного президента Зеленского силовик Аваков превратился в гаранта безопасностиФото: Andrew Lahodynskyj/ТАСС,Sergii Kharchenko/Global Look Press
Слухи о том, что шеф МВД Украины Арсен Аваков переживет режим Порошенко, ходили с весны, однако решение президента Владимира Зеленского сохранить этого министра все равно вызвало в Киеве легкую оторопь. Чтобы убедить своих депутатов в необходимости такого шага, был вброшен новый слух – Порошенко готовит путч и Аваков как раз понадобился для его предотвращения. Но не окажется ли сам Аваков потом угрозой для Зеленского? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...

Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              «Палач» Аваков раскрыл главный страх «шута» Зеленского

              Для неопытного президента Зеленского силовик Аваков превратился в гаранта безопасности   30 августа 2019, 13:38
              Фото: Andrew Lahodynskyj/ТАСС,Sergii Kharchenko/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              Слухи о том, что шеф МВД Украины Арсен Аваков переживет режим Порошенко, ходили с весны, однако решение президента Владимира Зеленского сохранить этого министра все равно вызвало в Киеве легкую оторопь. Чтобы убедить своих депутатов в необходимости такого шага, был вброшен новый слух – Порошенко готовит путч и Аваков как раз понадобился для его предотвращения. Но не окажется ли сам Аваков потом угрозой для Зеленского?

              Президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Алексей Гончарук в четверг попросили Верховную раду оставить в кресле главы МВД Арсена Авакова. Для многих в Киеве такое решение стало неприятной неожиданностью. Ведь ранее новый президент обещал не только обновление власти, но и люстрацию всех чиновников, которые работали в правительстве с 2014 года. Раздраженные обманом Зеленского, накануне вечером сотни активистов под стенами его резиденции требовали отставки Авакова.

              Однако депутатов партии «Слуга народа», похоже, напугала угроза нового Майдана или военного переворота, слух о которой распространили во фракции. По информации издания «Страна.ua», Авакова они решили оставить лишь по той причине, что только он способен предотвратить путч, который якобы затевает экс-президент Петр Порошенко. О подобном сценарии украинские СМИ узнали из переписки депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой с некоей «Леночкой».

              «Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», – предупредила Богуцкая, которая указала, что Аваков сохранит пост министра как минимум до декабря, потому что на этот месяц «Петя готовит путч».

              Позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил изданию «РБК-Украина», что Аваков остается на переходный период «под персональную ответственность президента». По его словам, партия не смогла найти сильных кандидатов на должности глав МВД и министерства финансов за короткое время.

              Как известно, Аваков был одним из вождей Евромайдана и занял свой нынешний пост в феврале 2014 года, сразу после успешного государственного переворота. Он считается одним из самых влиятельных силовиков Украины. В частности, именно он организовывал и карательные операции в Донбассе. Если сразу после Майдана Аваков полностью разделял взгляды Порошенко, то со временем между ними начали возникать конфликты. В частности, Авакову не нравилось вмешательство Порошенко в дела МВД.

              «Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100% понимал. Но в данном случае так не произошло. Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный», – хвастался недавно Аваков украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

              После прихода к власти Зеленского Аваков неоднократно указывал на то, что Порошенко должен ответить перед законом в случае, если будет доказан преступный характер его деяний. Так, министр обвинил экс-президента во вранье, когда тот заявил, что полиция действовала против его партии «Европейская солидарность» на парламентских выборах 21 июля. «Увы, для Порошенко лгать – как дышать, и поэтому он проигрывает», – написал Аваков в Facebook.

              По его мнению, Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что люди хотят верить любому честному человеку, но не «лжецу Порошенко».

              В экспертном сообществе допускают, что Зеленский решил оставить Авакова из страха – только тот может обеспечить новой власти защиту от радикально настроенных боевиков. Как пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, Зеленский «ощущает реальную опасность, исходящую от радикальных националистических групп».

              «Никто лучше Авакова не умеет и не знает, как противостоять этим группам. Он контролировал часть этих людей и платил им. А другой части он может противостоять, потому что у него есть для этого ресурс и опыт», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

              Украинский политэмигрант Владимир Скачко добавляет, что за Аваковым стоят десятки тысяч «политических боевиков, неонацистов, неофашистов, организованных в политические партии типа «Национального корпуса» на базе карателей из полка «Азов». «Это огромное количество и других парамилитарных структур, которые остаются на «подсосе» у МВД. В любой момент они могут выступить как в роли опоры новой власти, так и силой, направленной на ее разрушение», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

              Кроме этого, Аваков обеспечивал «по заданию вашингтонского обкома» честность президентских и парламентских выборов, за что его теперь и отблагодарили, полагает Скачко. «Аваков обеспечил мирный апгрейд украинской власти, ее перезагрузку и придание ей якобы человеческого лица. Осталось все то же самое, но только без лишних перегибов и маразма», – отметил эксперт.

              Насколько известно, в защиту Авакова, считает Скачко, выступили не только американцы, но и олигарх Игорь Коломойский, которого называют одним из архитекторов победы Зеленского на выборах. «Достигнут определенный консенсус. Плюс – власть под присмотром Авакова и Коломойского обеспечит политические требования президента США Дональда Трампа: подачу компромата на Джона Байдена, предполагаемого соперника Трампа на следующих выборах», – подытожил Владимир Скачко. 

              Многие вчерашние поклонники Зеленского в четверг уже не скрывали своего разочарования непоследовательностью нового президента.

              Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва вообще недоумевает: если Порошенко готовит военный переворот, тогда тем более президенту на посту главы МВД нужен надежный член его команды. «А не человек, который был одним из архитекторов и столпов системы власти времен Порошенко. Власть сильна институтами, а не привязкой к отдельным личностям», – написал он в своем Facebook.

              Но Гужва вообще сомневается в достоверности слухов об угрозе переворота. По его мнению, на самом деле дело в раскладах внутри Верховной рады.

              «Аваков и его союзник Коломойский провели десятки депутатов как по мажоритарке, так и по списку «Слуги народа».

              И без них голосов по некоторым спорным вопросам может и не хватить. И сохранение Авакова может быть лишь первой ласточкой того, что далеко не все будет идти по-новому», – предупреждает Гужва.

              Недавний горячий поклонник Зеленского, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин тоже не скрывал в четверг своего разочарования.

              Зеленский рассчитывает воспользоваться Аваковым в своих целях, но рискует получить серьезного противника, предупреждает Соскин в интервью НСН. «Шут Зеленский оставил себе при власти палача. С одной стороны, у президента нет сил, чтобы убрать его, а с другой – он надеется с помощью главы МВД укрепить полицейский элемент нынешней системы, проводить репрессивные мероприятия», – подытожил эксперт.


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