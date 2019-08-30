«Палач» Аваков раскрыл главный страх «шута» Зеленского

Слухи о том, что шеф МВД Украины Арсен Аваков переживет режим Порошенко, ходили с весны, однако решение президента Владимира Зеленского сохранить этого министра все равно вызвало в Киеве легкую оторопь. Чтобы убедить своих депутатов в необходимости такого шага, был вброшен новый слух – Порошенко готовит путч и Аваков как раз понадобился для его предотвращения. Но не окажется ли сам Аваков потом угрозой для Зеленского?

Президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Алексей Гончарук в четверг попросили Верховную раду оставить в кресле главы МВД Арсена Авакова. Для многих в Киеве такое решение стало неприятной неожиданностью. Ведь ранее новый президент обещал не только обновление власти, но и люстрацию всех чиновников, которые работали в правительстве с 2014 года. Раздраженные обманом Зеленского, накануне вечером сотни активистов под стенами его резиденции требовали отставки Авакова.

Однако депутатов партии «Слуга народа», похоже, напугала угроза нового Майдана или военного переворота, слух о которой распространили во фракции. По информации издания «Страна.ua», Авакова они решили оставить лишь по той причине, что только он способен предотвратить путч, который якобы затевает экс-президент Петр Порошенко. О подобном сценарии украинские СМИ узнали из переписки депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой с некоей «Леночкой».

«Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», – предупредила Богуцкая, которая указала, что Аваков сохранит пост министра как минимум до декабря, потому что на этот месяц «Петя готовит путч».

Позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил изданию «РБК-Украина», что Аваков остается на переходный период «под персональную ответственность президента». По его словам, партия не смогла найти сильных кандидатов на должности глав МВД и министерства финансов за короткое время.

Как известно, Аваков был одним из вождей Евромайдана и занял свой нынешний пост в феврале 2014 года, сразу после успешного государственного переворота. Он считается одним из самых влиятельных силовиков Украины. В частности, именно он организовывал и карательные операции в Донбассе. Если сразу после Майдана Аваков полностью разделял взгляды Порошенко, то со временем между ними начали возникать конфликты. В частности, Авакову не нравилось вмешательство Порошенко в дела МВД.

«Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100% понимал. Но в данном случае так не произошло. Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный», – хвастался недавно Аваков украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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После прихода к власти Зеленского Аваков неоднократно указывал на то, что Порошенко должен ответить перед законом в случае, если будет доказан преступный характер его деяний. Так, министр обвинил экс-президента во вранье, когда тот заявил, что полиция действовала против его партии «Европейская солидарность» на парламентских выборах 21 июля. «Увы, для Порошенко лгать – как дышать, и поэтому он проигрывает», – написал Аваков в Facebook

По его мнению, Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что люди хотят верить любому честному человеку, но не «лжецу Порошенко».

В экспертном сообществе допускают, что Зеленский решил оставить Авакова из страха – только тот может обеспечить новой власти защиту от радикально настроенных боевиков. Как пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, Зеленский «ощущает реальную опасность, исходящую от радикальных националистических групп».

«Никто лучше Авакова не умеет и не знает, как противостоять этим группам. Он контролировал часть этих людей и платил им. А другой части он может противостоять, потому что у него есть для этого ресурс и опыт», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Украинский политэмигрант Владимир Скачко добавляет, что за Аваковым стоят десятки тысяч «политических боевиков, неонацистов, неофашистов, организованных в политические партии типа «Национального корпуса» на базе карателей из полка «Азов». «Это огромное количество и других парамилитарных структур, которые остаются на «подсосе» у МВД. В любой момент они могут выступить как в роли опоры новой власти, так и силой, направленной на ее разрушение», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

Кроме этого, Аваков обеспечивал «по заданию вашингтонского обкома» честность президентских и парламентских выборов, за что его теперь и отблагодарили, полагает Скачко. «Аваков обеспечил мирный апгрейд украинской власти, ее перезагрузку и придание ей якобы человеческого лица. Осталось все то же самое, но только без лишних перегибов и маразма», – отметил эксперт.

Насколько известно, в защиту Авакова, считает Скачко, выступили не только американцы, но и олигарх Игорь Коломойский, которого называют одним из архитекторов победы Зеленского на выборах. «Достигнут определенный консенсус. Плюс – власть под присмотром Авакова и Коломойского обеспечит политические требования президента США Дональда Трампа: подачу компромата на Джона Байдена, предполагаемого соперника Трампа на следующих выборах», – подытожил Владимир Скачко.

Многие вчерашние поклонники Зеленского в четверг уже не скрывали своего разочарования непоследовательностью нового президента.

Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва вообще недоумевает: если Порошенко готовит военный переворот, тогда тем более президенту на посту главы МВД нужен надежный член его команды. «А не человек, который был одним из архитекторов и столпов системы власти времен Порошенко. Власть сильна институтами, а не привязкой к отдельным личностям», – написал он в своем Facebook.

Но Гужва вообще сомневается в достоверности слухов об угрозе переворота. По его мнению, на самом деле дело в раскладах внутри Верховной рады.

«Аваков и его союзник Коломойский провели десятки депутатов как по мажоритарке, так и по списку «Слуги народа».

И без них голосов по некоторым спорным вопросам может и не хватить. И сохранение Авакова может быть лишь первой ласточкой того, что далеко не все будет идти по-новому», – предупреждает Гужва.

Недавний горячий поклонник Зеленского, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин тоже не скрывал в четверг своего разочарования.

Зеленский рассчитывает воспользоваться Аваковым в своих целях, но рискует получить серьезного противника, предупреждает Соскин в интервью НСН. «Шут Зеленский оставил себе при власти палача. С одной стороны, у президента нет сил, чтобы убрать его, а с другой – он надеется с помощью главы МВД укрепить полицейский элемент нынешней системы, проводить репрессивные мероприятия», – подытожил эксперт.