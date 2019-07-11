Армию Украины провоцируют пойти против Зеленского

Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости Украины, и теперь команда Порошенко пытается сделать так, чтобы это решение обошлось президенту максимально дорого. По сути военнослужащих призывают выступить против верховного главнокомандующему из-за его «непатриотичности». Ставки стремительно растут. Чья возьмет?

«Чествовать наших героев мы будем, праздновать День независимости тоже будем. Но будет новый формат», - заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к нации в своей манере, эдак по-блогерски, через селфи на Фейсбуке.

Новый формат – это без совместного военного парада с гостями из НАТО, без «образцов новейшей техники» на Крещатике, без мизансцен типа «на позицию дивчина провожала бойца». Вместо этого между всеми украинскими военнослужащими, включая срочников, курсантов, сержантов, офицеров и ветеранов т.н. «АТО», разделят 300 млн государственных гривен (750 млн рублей).

Национально озабоченные силы, ныне сконцентрированные вокруг бывшего президента Петра Порошенко, стерпеть такое не могли. Особенно сильно негодовал второй номер в списке порошенковской партии, спикер Верховной Рады и социал-националист (это самоназвание) Андрей Парубий. При этом он призвал «всех, кто боролся за независимость Украины, участников революции достоинства, ветеранов, военных, волонтеров 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны».

Как говорила в таких случаях Сова Винни-Пуху, «я не посчиталась с расходом графита». Волонтерам по Крещатику маршировать никто не запрещает, но в случае действующих военнослужащих это будет в лучшем случае самоволкой, а в худшем неподчинением приказу верховного главнокомандующего.

За призывы к чему-то подобному при президенте Порошенко Парубий первым бы предложил посадить без права на амнистию.

Вполне очевидно, что порошенковская гвардия прицельно травит Зеленского за недостаточную «свидомость» в свете приближающихся выборов, о важности исхода которых конкретно для националистов газета ВЗГЛЯД писала здесь. По большому счету, с их стороны это правильная стратегия: ставка на милитаристов и прочих «ура-патриотов» выглядит для них единственно возможной. Отменив дорогостоящий парад в социально неблагополучной, погруженной в экономический кризис и при всем при этом воюющей стране Зеленский сделал сильный ход, и его оппоненты прекрасно это понимают.

Президент Порошенко пытался выставить себя «отцом солдат» и главным лоббистом вооруженных сил, вытянувшим их из того бардачного состояния, с которым украинская армия подошла к госперевороту 2014 года. Несмотря на это, на спецучастках для военнослужащих он умудрился пусть незначительно, но все-таки проиграть выборы далекому от милитаризма Зеленскому.

Это при том, что военные, как правило, всегда голосуют за действующую власть, а в «зоне АТО» особенно много идеологически мотивированных персонажей – националистов, способность которых к рефлексии минимальна, зато очень много «личного» есть. Однако Зеленский – в пику Порошенко – избирался как президент мира, а предположение, что военные поголовно хотят войны, предельно глупое даже для украинских реалий.

В итоге не помогли ни административный ресурс, ни угрозы снизу. А угрозы снизу были. Например, после первого тура находящийся на передовой активист волонтерского движения Александр Сурков заявил следующее: «В тех частях, где проголосовали за Зе, до 21 числа (то есть до второго тура – ВЗГЛЯД) бойцы на волонтерку могут не рассчитывать. А там посмотрим».

Ну, посмотрели. Легче стало?

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Кстати, раздача сэкономленных на параде денег вполне укладывается в предвыборные обещания Зеленского: его военная доктрина подразумевает не только «реформирование по стандартам НАТО» (это пообещали стране почти все его конкуренты на выборах), но и специальное бюджетное правило, по которому половина оборонных доходов должна идти на содержание живой силы – солдат и офицеров, зарплаты которых должны существенно вырасти.

Пока эти обещания работают – кредит доверия у Зеленского по-прежнему велик. Согласно соцопросу Киевского международного института социологии, результаты которого были обнародованы в среду, 67,8% респондентов к действующему президенту относятся положительно и только 8% отрицательно. Достаточно высоко население оценивает и членов президентской команды, которая еще ничего не успела сделать.

А вот «защитник армии, веры и нации» Петр Порошенко возглавляет антирейтинг: 70,9% выступают против него при 12,7% «за».

Как говорится, результаты на табло - показательная «любовь к родине» в отрыве от реальных дел население Украины больше не возбуждает. Холодильник окончательно одолел телевизор, и больше не важно, кто там топает по Крещатику под жовто-блакитными стягами. Важно, что будет завтра на ужин - и будет ли этот ужин вообще.

Однако отмена парада является выигрышным ходом для Зеленскому не только поэтому.

Дело даже не в неблизкой ему стилистике парада, сформировавшейся за последние годы и делающей акцент на противопоставлении Украины России. Впрочем, не только России: после порошенковской реформы с переименованием бригад ВСУ их названия превратились в жирный троллинг почти всех соседей Украины – белорусов, поляков, венгров, чехов и словаков. Собственно, за каденцию Порошенко Киев умудрился не разругался только с Румынией.

Дело в том, что украинская армия находится совсем не в том состоянии, чтобы демонстрировать ее нации с обязательным для парадов патриотическим пафосом.

Сила ВСУ – в колоссальном численном превосходстве у зоны разграничения сторон в Донбассе. Но с тем, что касается военной техники, ситуация плачевная. Все более-менее ездящее и стреляющее давно перегнали в юго-восточную часть страны, и везти это сейчас в Киев для того, чтобы «показать россиянам», выглядело бы чистым безумием.

Да, именно россиянам. С точки зрения соратников Порошенко, демонстрация украинской военной мощи должна вызвать «землетрясение в Кремле». Можно предположить, что они в это искренне верят (украинцам это свойственно – верить в очевидную чушь вроде вступления в ЕС или мифологемы, согласно которой во всех бедах Украины виноваты москали), но это не важно. Главное, чтобы в это поверило население – и проголосовало бы за своих «патриотических защитников».

Они хотели бы этого и в том случае, если бы парад состоялся. Но тогда вопрос ставился бы иначе – о том, до какого состояния довел армию жалкий фигляр Зеленский всего за три месяца. Для иллюстрации этой мысли нужно немногое. Например, возникновение традиционных уже ситуаций, когда представленные для парада образцы техники не только плохо выглядят, но и глохнут в самый неподходящий момент.

Кстати, при необходимости такую ситуацию легко организовать искусственно: в ВСУ у порошенковцев много «своих людей», а уровень цинизма и коррупции на Украине вполне позволяет подобные фокусы.

Но можно и без фокусов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала и о смерти украинского танкостроения, и о коррупционных закупках некачественной военной техники, и о том, что новейшие образцы вооружений просто не выдерживают критики. Это объективные итоги правления Порошенко.

Говорить о том, что у Украины вообще нет той армии, которой можно было бы гордиться, нельзя, поскольку есть солдаты и есть боевые потери, пусть даже на войне, которую мы не считаем правой. Но факт в том, что Украина выдерживают эту войну только благодаря живой силе, коей не в состоянии обеспечить достойного содержания.

В текущих условиях таскать эту силу на парады ради патриотических фотографий означает пировать во время чумы. Зеленский это понимает. Украинцы в массе своей вроде бы тоже начинают прозревать. Остается уяснить главное: плачевное состояние как страны, так и армии заслуга тех самых людей, шовинистическое мировоззрение которых привело Украину к гражданской войне.

Признать свою вину они не в состоянии, поскольку это равносильно отречению от самих себя. Но когда они, исходя из тех же самых фантомов, пытаются натравить нищих солдат на законного президента, им необходимо давать по рукам. Иначе Украину уже ничто не спасет.

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