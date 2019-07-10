Парубий призвал военных провести парад в Киеве вопреки решению Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий выступил с критикой решения президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости, призвав военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.

Парубий заявил на заседании Рады, что «неприятно поражен этим решением» и призывает «всех, кто боролся за независимость Украины, участников революции достоинства, ветеранов, военных, волонтеров 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны», передает РИА «Новости».

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко выразила мнение, что военный парад ко Дню независимости нужен «для отображения силы и мощи украинской армии».

«Отмена военного парада ко Дню независимости – жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским – видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным – гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь», – написала она в Facebook.

Кроме того, на сайте Зеленского появилась петиция о необходимости проведения военного парада 24 августа. В ней указывается, что решение главы государства отказаться от парада «выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции».

Автор попросил президента не прислушиваться к «непутевым советникам» и пересмотреть решение.

«Проведение военных парадов в последние годы стало символом силы украинской армии, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса», – подчеркивает он.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.

Напомним, Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, проводимый на День независимости страны. Вместо проведения «недешевого» парада решено было выделить 300 млн гривен всем украинским военнослужащим, включая срочников, курсантов, сержантов, офицеров, в том числе участникам так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД