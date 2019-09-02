NYT: В Польше история стала оружием

Мероприятия в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, на которых не присутствовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, подчеркнули разногласия в Европе и самой Польше, пишет The New York Times.

Польские лидеры надеялись использовать воскресную церемонию, чтобы подчеркнуть роль своей страны как жертвы в войне, так и в последовавшем мире. Президент республики Анджей Дуда воспользовался случаем, чтобы упрекнуть других европейских лидеров в том, что они не воспринимают «российскую угрозу» всерьез, проведя аналогию с политикой умиротворения, которая позволила нацистской партии подняться в Германии, пишет NYT.

«Не только в России история используется как мощное политическое оружие. В Польше существует глубокий раскол по поводу того, как следует помнить и увековечивать страдания страны, перенесенные за прошедшее столетие», – говорится в статье.

Директор строящегося польского исторического музея Роберт Кастро заявил, что борьба за контроль над историческим повествованием в Польше развернулась так широко, потому что «долго полякам не разрешалось рассказывать свою собственную историю». «При коммунистическом правлении, например, было запрещено обсуждение убийства советскими войсками более 20 тыс. поляков в Катынском лесу в 1940 году», – пишет NYT.

С падением железного занавеса людям было неинтересно смотреть на трагедии прошлого, продолжил Кастро. По его словам, в 90-е «было такое ощущение, что история – это то, что не имеет значения».

«Польша смотрела в будущее – вступление в НАТО, Европейский союз и клуб западных наций. Только в 2004 году, со строительством музея Варшавского восстания, страна начала рассказывать свою историю осмысленно», – продолжает автор статьи.

Напряженность по поводу того, как эта история рассказывается, наиболее четко проявилась в битвах за контроль над музеем Второй мировой войны в Гданьске и борьбе за будущее Вестерплатте, «мощного символа польского неповиновения и мученичества».

Правительство обвинило местных чиновников в том, что они делают недостаточно для почитания жертв польского народа и рассказа истории польского героизма. Два года назад был отстранен от работы директор музея, а совсем недавно законодатели отдали государству контроль над Вестерплатте.

Мэр Гданьска Александра Дулькевич, вступившая в должность в марте 2019 года после того, как ее предшественник на этом посту Павел Адамович был зарезан во время благотворительного мероприятия психически неуравновешенным человеком, заявила, что именно правящая в Польше партия эксплуатирует историческую трагедию в политических целях. По ее словам, мемориалы и музеи должны рассказывать польскую историю, но и предлагать более универсальное сообщение «война – это ужас».

В воскресенье в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила представителей НАТО, Европейского союза, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства».

Россия на празднование не приглашена. Официально в Варшаве объяснили это тем, что наша страна не входит ни в одну из перечисленных организаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.

В ходе памятных мероприятий в Варшаве прозвучал ряд громких заявлений. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Америку за победу над нацизмом «на западе и на востоке».

В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.