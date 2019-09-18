Греф рассказал о мечтах о четырехдневной рабочей неделе

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя предложение о сокращении рабочей недели, заявил, что мечтает перейти на четырехдневную рабочую неделю, но не знает, как это сделать.

«Я уже много лет подряд пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю, но не очень получается. Но я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле. Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе», – передает ТАСС слова Грефа, который отметил, что пока не имеет ответа на вопрос, как перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Он добавил также, что в Сбербанке пока не рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время из-за низкой производительности труда и сокращения численности рабочей силы.

