Невозможность перехода на четырехдневную рабочую неделю обосновали

Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время из-за низкой производительности труда и сокращения численности рабочей силы, следует из данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

«В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России, скорее стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени. Таким образом, переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы», – передает ТАСС данные мониторинга.

Эксперты РАНХиГС отметили, что максимальное рабочее время в России, которое составляет 40 часов в неделю, соответствует стандартам большинства развитых стран, а в большинстве развивающихся государств этот показатель обычно составляет 48 часов в неделю.

Сообщается также, что в России минимальная продолжительность отпуска, которая составляет 20 дней, соответствует уровню стран Европы, в то время как в Турции продолжительность отпуска составляет 12 дней, Японии – восемь рабочих дней и Китае – пять.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, и поручил Минтруду представить до конца сентября свою позицию о перспективах нововведения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и почему это может оказаться бесполезным для России.

Напомним, 13 сентября Медведев заявил, что сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и на конкретных видах производств.