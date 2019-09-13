Медведев назвал условие сокращения трудовой недели

Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и на конкретных видах производств, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, необходимо совершенствовать трудовое законодательство без ухудшения трудового статуса работника и с сохранением условий трудового договора – об оплате труда и размере трудовой недели, передает РИА «Новости».

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить», – сказал Медведев.

Медведев добавил, что вопрос возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжат обсуждать в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК).

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в свою очередь заявил, что трудовое законодательство должно быть гибким, но при этом должно защищать интересы работника.

«Сегодня те, кто работает в новых формах (дистанционная занятость, платформенная), практически остаются без защиты, поскольку не описаны ни их рабочее место, ни трудовой договор, ни инструменты, как эту защиту осуществлять в случае нарушения их прав», – сказал Шмаков.

Ранее Медведев заявил, что для ряда профессий четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра». Также он предложил законодательно регулировать работу фрилансеров.

Напомним, премьер-министр допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, и поручил Минтруду представить до конца сентября свою позицию о перспективах нововведения. При этом большинство российских работодателей негативно восприняли идею правительства.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и почему это может оказаться бесполезным для России.