Медведев предложил законодательно регулировать работу фрилансеров

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия нуждается в более гибких формах рабочего времени, а дистанционную занятость надо регулировать с помощью трудового законодательства.

«Что это такое – трудовой договор, продолжительность рабочего дня – восемь часов, допустим, о которых вы говорите, соответственно, трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось – значительная часть людей работает просто дома», – отметил премьер в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Медведев пояснил, что есть много людей, которых называют фрилансерами, количество которых увеличивается с каждым годом.

«Это не люди, которые там перебиваются с хлеба на воду, это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны с правилами внутреннего распорядка, необходимости в 9 часов приходить, например, а в 6 часов уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника и так далее», – сказал премьер.

Он отметил, что подобная деятельность нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства.

«И в будущем, очевидно, с учетом цифровизации, появления большого количества роботов, вот такого рода занятость будет все больше и больше распространяться», – пояснил Медведев.

Медведев также заявил, что для ряда профессий четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».