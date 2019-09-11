Медведев счел возможным переход на четырехдневную неделю «хоть завтра»

Для ряда профессий четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после эфира программы «Диалог».

«В целом Трудовой кодекс должен быть более современным, это касается и гибкого рабочего времени, и места работы, обучения людей, все это должно попасть в Трудовой кодекс. Что касается четырехдневной рабочей недели, то это вопрос будущего. Для ряда профессий, на самом деле, она может быть хоть завтра, а для некоторых видов деятельности это далекая перспектива», – передает его слова ТАСС.

Он выразил мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю нельзя сопровождать снижением зарплаты, она «должна только расти».

«Новое трудовое законодательство просто должно давать выбор человеку, как трудиться и как организовать свой рабочий день. Естественно, работодатели не должны чувствовать себя в накладе, они руководят производством», – добавил премьер.

Также он сообщил, что проведет по этому вопросу отдельное совещание с работодателями и профсоюзами.

«Только в этом треугольнике можно принимать решения», – резюмировал Медведев.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может негативно повлиять на достижение целевых показателей по экспорту и производству.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выражал мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в долгосрочной перспективе.

Медведев еще в июне допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, и поручил Минтруду представить до конца сентября свою позицию о перспективах нововведения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней, и почему это может оказаться бесполезным для России.