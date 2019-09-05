Мантуров указал на вред четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю может негативно повлиять на достижение целевых показателей по экспорту и производству, заявил на Восточном экономическом форуме министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Если у нас задача стоит увеличивать объем производства и увеличивать экспорт, то при традиционной трехсменной системе работы, я думаю, что будет просто физически тяжело выполнить все показатели, ну а так, наверное, все возможно», – передает его слова ТАСС.

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Ранее в четверг министр здравоохранения Вероника Скворцова также оценила предложение о введении четырехдневной рабочей недели.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в долгосрочной перспективе.

В июне премьер Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. До конца сентября Минтруду было поручено представить свою позицию о перспективах нововведения.

Медведев также отметил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней, и почему это новшество может оказаться бесполезным для России.