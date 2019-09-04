Министр труда назвал срок перехода на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума сообщил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в долгосрочной перспективе.

«Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», – сказал Топилин, передает ТАСС.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин назвал главные условия для перехода России к четырехдневной рабочей неделе.

На ваш взгляд В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать? Готов меньше работать и меньше получать

Готов работать больше за соответствующую зарплату



Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Минтруд до конца сентября должен представить свою позицию о перспективах нововведения.

Также Медведев отметил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России.