Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал главные условия для перехода России к четырехдневной рабочей неделе.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», – сказал министр ТАСС.

По его словам, «именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране».

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. При этом Медведев отметил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты. Минтруд до конца сентября должен представить свою позицию о перспективах нововведения.

Фонд общественного мнения провел опрос среди россиян и выяснил, как они относятся к переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России.