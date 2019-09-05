Скворцова оценила предложение ввести четырехдневную рабочую неделю

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме заявила, что введение четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить.

«Я думаю, что, конечно, нужно всесторонне это предложение обсуждать. В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», – рассказала Скворцова, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что пока в Минздраве это вопрос не был проанализирован. Министр также отметила, что уже сейчас некоторые граждане работают дома и дистанционно исполняют свои обязанности.

«Не буду упреждать события, надо проанализировать. Причем для разных групп населения, как это может сказаться – и по возрасту, и по полу, и соответственно в зависимости от профессии человека»,– сказала Скворцова.

На ваш взгляд В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать? Готов меньше работать и меньше получать

Готов работать больше за соответствующую зарплату



Однако глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, комментируя возможное сокращение рабочей недели, предложил, что оно может не устроить самих россиян, так как пока возможность заработка для них важнее.

«В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени», – пояснил он.

«Есть альтернативы – свободное время, либо доходы, если человеку предоставить возможность работать три или четыре дня в неделю, не факт, что он будет отдыхать, займется чем-то еще, может быть, начнет подрабатывать, и тогда вместо того, чтобы дать возможность развиваться личности, мы на самом деле нагрузим этих же людей», – добавил глава РСПП.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в долгосрочной перспективе.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Минтруд до конца сентября должен представить свою позицию о перспективах нововведения.

Также Медведев отметил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России.