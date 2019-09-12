Большинство работодателей выступили против четырехдневной недели

Большинство российских работодателей негативно восприняли идею правительства о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Согласно совместному исследованию «Ведомостей» и HeadHunter, переход на сокращенную рабочую неделю в ближайшие пару лет рассматривают только 12% предприятий, в долгосрочной перспективе – 8%.

Большинство работодателей (76%) заявили, что вообще не рассматривают такую идею. Они опасаются, что им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, то есть нести издержки.

Также работодатели считают, что производительность труда снизится, а трудовая дисциплина ухудшится. Не видят недостатков в четырех рабочих днях только 10% опрошенных.

В опросе приняли участие 200 российских работодателей.

Медведев еще в июне допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, и поручил Минтруду представить до конца сентября свою позицию о перспективах нововведения.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявил, что это может негативно повлиять на достижение целевых показателей по экспорту и производству.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и почему это может оказаться бесполезным для России.