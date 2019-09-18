Жительница Омска выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи с пистолетом

В Омске госпитализировали 36-летнюю женщину – она выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи с пистолетом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что женщина взяла оружие, принадлежащее ее сожителю, когда он вышел в другую комнату, и решила сделать селфи, направив дуло в сторону головы. Однако вместо кнопки на экране телефона она нажала на спусковой крючок, передает портал om1.ru.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента полиция проверила квартиру ее сожителя.

Правоохранители изъяли гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, зарегистрированные на хозяина, и самодельные нунчаки, которые признали холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

В отношении 59-летнего сожителя пострадавшей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия».

Ранее в Мытищах школьница выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, делая селфи.

До этого школьник погиб при попытке сделать селфи на крыше вагона.